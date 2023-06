Tiro con l'arco, coppa del mondo: Nespoli vince a Medellin

Con questo successo, l'azzurro si qualifica automaticamente per le finali di World Cup, in programma il 9 e il 10 settembre in Messico

19-06-2023 08:47

Affermazione importante per Mauro Nespoli a Medellin, in Colombia. L’azzurro si è aggiudicato la tappa di Coppa del mondo di tiro con l’arco, qualificandosi automaticamente per le finali di World Cup, in programma il 9 e il 10 settembre in Messico. Gli altri qualificati, al momento, sono il brasiliano Marcus D’Almeida e il moldavo Dan Olaru, che avevano vinto le due tappe precedenti.

Nelle eliminatorie, il cammino del 35enne azzurro è stato strepitoso; da segnalare, tra le altre, la rivincita sul turco Mete Gazoz, ai quarti, dopo la sconfitta nella finale olimpica di Tokyo. Ma per potersi assicurare il primo posto, Nespoli ha dovuto superare altri due super avversari: in semifinale, allo shoot-off, per 10-9 l’americano Brady Ellison dopo un incontro ricco di emozioni, con questi punteggi parziali: 30-28, 26-27, 28-29, 28-25, 28-28. In finale, l’oro olimpico a squadre di Londra 2012 ha battuto 6-4 (28-28, 28-30, 29-28, 28-28, 28-27) il giovane sudcoreano Kim Je Deok, con un epilogo da thriller, con l’asiatico che ha fallito clamorosamente un match point, in cui gli bastava un 9 per chiudere i conti, scagliando la freccia solo a 7. Regalando così a Nespoli la possibilità di aggiudicarsi una prova individuale di Coppa del mondo per la prima volta, a cinque anni di distanza dalla prima (e finora unica volta) in quel di Salt Lake City nel giugno del 2018.

La Corea del Sud è andata vicina all’en plein, mancando il primo posto solo nell’individuale maschile e nel Mixed Team (successo per 5-4 degli Stati Uniti) e imponendosi nella prova a squadre maschile e femminile, nell’individuale femminile, con Lim Sihyeon che ha battuto la messicana Angela Ruiz allo shoot-off.