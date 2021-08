Tita e Banti tornati in Italia: "Ci attendono altre sfide"

Ruggero Tita e Caterina Banti, la coppia d’oro della vela azzurra, è sbarcata a Fiumicino nella serata di venerdì. Accoglienza trionfale per il duo azzurro: “E’ una grande soddisfazione per noi aver vinto l’oro e penso anche per tutti coloro i quali ci hanno dato un grandissimo supporto e, in particolare – ha detto Tita – le Fiamme Gialle, il mio gruppo sportivo senza il quale penso che non sarebbe stato possibile realizzare questo sogno”.

Così Banti: “Il comune obiettivo e la volontà di dedicarsi al massimo, hanno senz’altro giocato un ruolo importante, cosè come è ugualmente importante essere sincronizzati nei movimenti quando si e’ a bordo così come comunicare tra noi: è fondamentale. Per Ruggero, partecipare alla Coppa America sarebbe stata una grande opportunita’ per lui, ma era giusto finire un percorso cominciato insieme. Ora ci attendono altre sfide”.

OMNISPORT | 07-08-2021 06:59