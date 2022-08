Toko Shengelia ko: probabilmente dovrà saltare gli Europei

25-08-2022 08:34

Brutte notizie per la nazionale Georgiana, ma di riflesso anche per la Virtus Bologna, che si è riunita proprio in queste ore per dare il via alla stagione 2022-2023.

Dai primi report che arrivano dalla Georgia dopo l’infortunio di Toko Shengelia non sembrano esserci buone notizie per il lungo bianconero. Il giocatore infatti è stato trasportato in ospedale per i primi accertamenti, e secondo gazzetta.gr la spalla non sarebbe semplicemente lussata, ma addirittura rotta.

Ecco che allora la sua partecipazione a Eurobasket 2022 sembra quindi impossibile. Da verificare ancora i tempi di recupero che non saranno certamente brevi. Un problema in più per Scariolo e per il coach georgiano Īlias Zouros.