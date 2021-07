Tokyo 2020: Errigo e Volpi passano il primo turno nel fioretto femminile, Santarelli nella spada maschile

Ai Giochi di Tokyo 2020 è la giornata delle fiorettiste e degli spadisti della scherma. Al primo turno due ragazze azzurre su tre hanno vinto: Arianna Errigo ha facilmente battuto per 15-2 l’egiziana Yara Elsharkawy e Alice Volpi ha rifilato un 15-5 all’ungherese Kata Kondricz, Martina Batini ha invece ceduto per 15-10 all’altra ungherese Fanni Kreiss. Per quanto riguarda gli uomini, Andrea Santarelli ha battuto 15-10 il russo Sergey Khodos, fuori invece Enrico Garozzo, 15-12 dal giapponese Koki Kano, e Marco Fichera, 15-7 dal kazako Ruslan Kurbanov.

Negli ottavi Errigo ha avuto la meglio per 15-7 sulla canadese Jessica Guo e Volpi ha battuto 15-13 in un incontro tiratissimo la tedesca Leonie Ebert, ora le due azzurre si troveranno di fronte nei quarti di finale per conquistarsi un posto in semifinale. Tra i migliori otto anche Santarelli, che batte 15-11 negli ottavi il francese Alexandre Bardenet.

OMNISPORT | 25-07-2021 06:50