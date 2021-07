Tokyo 2020: Italia d'argento nella sciabola a squadre maschile

Finisce con una finale a senso unico e a nostro sfavore il cammino dell’Italia nella sciabola a squadre maschile di Tokyo 2020. Gli azzurri perdono nell’atto decisivo per 45-26 contro la Corea del Sud ma conquistano un argento preziosissimo che nella scherma, miniera abituale e inesauribile di metalli preziosi per noi, è la quarta medaglia in questi Giochi olimpici.

Il primo assalto della finale vede di fronte Junghwan Kim e Luca Curatoli e a vincerlo è il sudcoreano per 5-4. Poi tocca al 42enne Aldo Montano, che ha conquistato la sua quarta medaglia olimpica consecutiva in questo evento, tenuto conto che a Rio 2016 la gara non era presente nel programma, e la quinta in assoluto perché c’è da aggiungere il trionfo nell’individuale ad Atene 2004 che lo fece anche diventare un grandissimo personaggio mediatico.

Purtroppo il livornese, entrato in pedana in semifinale al posto dell’infortunato Luigi Samele, l’argento dell’individuale, e opposto a Sanguk Oh, subisce un 5-0 che fa salire a 10-4 il punteggio a favore degli asiatici. Nel terzo assalto anche Enrico Berrè perde 5-2 contro Bongil Gu e nel quarto Montano si prende un 5-1 contro Kim, punteggio 20-7. Curatoli contiene ancora i danni perdendo 5-4 contro Gu ma la finale continua a essere a senso unico: 25-11.

Finalmente arriva la vittoria in un assalto, con Berrè che batte 6-5 Oh ma si cambia sul 30-17 per la Corea del Sud. Montano, alla sua quinta Olimpiade, chiude con l’agonismo cedendo a Gu per 5-3, Berrè crolla definitivamente 5-1 contro Kim, infine il pari di Curatoli, nettamente il più positivo dei nostri nella finale, contro Oh, pareggiando 5-5 consegna l’oro ai sudcoreani, che confermano quello di Londra 2012, ultima edizione olimpica con in programma questa gara prima di oggi. L’argento dell’Italia è la ventunesima medaglia a cinque cerchi della storia in questo evento per gli azzurri.

