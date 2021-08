Tokyo 2020, Malaika Mihambo oro nel salto in lungo femminile

Con 7 metri esatti la tedesca Malaika Mihambo, campionessa del mondo in carica, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile dei Giochi di Tokyo 2020 scavalcando all’ultimo salto la statunitense Brittney Reese, argento con 6,97, la stessa misura della nigeriana Ese Brume, che però si deve accontentare del bronzo perché l’atleta a stelle e strisce ha fatto una seconda misura migliore. Nessuna azzurra era presente in una gara in cui avrebbe dovuto esserci, e nella quale avremmo tanto voluto vedere, Larissa Iapichino, infortunatasi alla vigilia dei Giochi.

OMNISPORT | 03-08-2021 05:28