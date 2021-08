Tokyo 2020, marcia: Garcia si ferma dopo l'ottava Olimpiade

Jesús Ángel García Bragado, 35esimo nella 50 km di marcia a Tokyo 2020, ha annunciato il ritiro dopo la sua ottava Olimpiade consecutiva. Lo spagnolo, arrivato 35esimo (“Sono deluso, non mi aspettavo di fare così male”), ha fissato un nuovo record dell’atletica superando una leggenda come Marlene Ottey.

“Le gambe non andavano, ho esaurito le forze. Il mio corpo mi ha aveva chiesto di smettere, ma se lo avessi fato me ne sarei pentito per tutta la vita”. Oro a Barcellona 1992, Garcia ha chiuso una volta per tutte la sua carriera: “Mi sarebbe piaciuto fare di piu’ ma devi accettare l’eta’ e ora inizia una nuova vita. Ringrazio per aver fatto tutto il possibile ed essere qui anche se sono ormai prossimo ai 52 anni che mi ha impedito di fare una pianificazione come un ragazzino. Qui a Tokyo dovevo solo salvarmi”.

OMNISPORT | 06-08-2021 09:32