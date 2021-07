Tokyo 2020, Nespoli: "Argento vinto, non un oro perso"

L’ottavo argento italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’ha portato a casa Mauro Nespoli. L’azzurro era il favorito nella finale contro il 22enne turco Mete Gazoz, ma è stato sconfitto 6-4 dopo essere stato in vantaggio, inizialmente, per 2-0 e 3-1.

Mauro Nespoli però non ha rimpianti: “È stata una giornata lunghissima. Di scontro in scontro ho ritrovato confidenza con questo palcoscenico che ho lottato per raggiungere. Sono davvero tanto contento. È stato un argento vinto non un oro perso sono contento di come ho saputo gestire le emozioni ed è un trampolino per poter continuare”, ha commentato dopo l’argento.

Mario Nespoli ha anche parlato delle Olimpiadi del 2024: “Il prossimo step è Parigi – ha aggiunto -. E poi dopo il risultato di Aldo Montano penso non ci siano limiti di età, specie nell’arco. In Australia non ci sono mai stato, quindi 2032 perché no?”.

Infine una battuta: “Spero che adesso l’arco affascini la casalinga di Voghera”. Sicuramente l’argento di Mario Nespoli contribuirà.

OMNISPORT | 31-07-2021 14:56