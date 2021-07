Tokyo 2020, tutto pronto per la cerimonia inaugurale: ci sarà l'Imperatore

Venerdì 23 luglio, alle 13 italiane inizierà ufficialmente, Tokyo 2020 con la cerimonia inaugurale.

Un’edizione che fino all’ultimo terrà tutti con il fiato sospeso e con un po’ d’ansia visto l’allarme contagi con gli organizzatori che non escludono anche una cancellazione last minute.

“Se ci sarà un picco di casi, ne discuteremo – hanno detto – Abbiamo concordato che in base alla situazione del Covid, convocheremo di nuovo un meeting a cinque. I contagi potrebbero aumentare o diminuire, quindi penseremo a cosa dovremo fare quando si presenterà la situazione”.

Intanto alla cerimonia inaugurale, a porte chiuse, ci saranno solo 1000 spettatori, tutti rigorosamente su invito. Si tratta non di semplici tifosi ma di autorità invitate direttamente dal CIO.

È di oggi la notizia che presenzierà anche l’Imperatore del Giappone ma anche Jill Biden (la moglie di Joe, Presidente degli Stati Uniti d’America), Emmanuel Macron (il Presidente della Francia) che raccoglierà il testimone verso Parigi 2024.

A difendere i colori azzurri ci sarà il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò entrambi volati in Giappone. L’Italia sfilerà per 22esima, prima di Israele e dopo Iran, quindi nel primo pomeriggio potremo vedere Elia Viviani e Jessica Rossi e la mini delegazione azzurra.

Come di consueto il primo paese a sfilare sarà la Grecia, culla dell’Olimpiade e per ultima il paese ospitante, quindi il Giappone. Le altre Nazioni sfileranno in base all’ordine alfabetico (della lingua giapponese).

Per l’Italia sarà l‘Olimpiade con la maggior rappresentanza, con ben 384 azzurri che cercheranno di regalare grosse soddifazioni al nostro paese.

OMNISPORT | 21-07-2021 13:47