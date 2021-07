Emozione Egonu: portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura

L’emozione, in questa tormentata edizione dei Giochi Olimpici, è condivisa anche se la protagonista starà provando sensazioni difficili da decifrare nella bolla: l’azzurra del volley Paola Egonu è stata scelta quale portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo.

Su indicazione del Coni, la Egonu è stata scelta assieme ad alcuni atleti di altri Paesi. Tocca alla campionessa portare il vessillo a cinque cerchi delle Olimpiadi, la cui cerimonia di presentazione è i programma venerdì 23 luglio a partire dalle 13 italiane.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, appena atterrato a Tokyo ha subito chiamato la 22enne azzurra per informarla del privilegio che la investe e ha commentato con entusiasmo la notizia:

“Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica – le parole riportate sul sito ufficiale del Coni -. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.