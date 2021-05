Paola Egonu: "Io portabandiera? Sarebbe fantastico"

Paola Egonu in questa stagione ha vinto tutto: la pallavolista azzurra si è confermata tra le migliori del pianeta conquistando tutto quello che era possibile vincere con Conegliano, e da protagonista assoluta in campo.

Ora per l’Azzurra c’è la sfida più attesa, quelle delle Olimpiadi, che potrebbero vederla protagonista fin da subito come portabandiera della comitiva italiana a tokyo. “Sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Wow, poi potrei morire anche subito! Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’ignoranza e certe cose del passato hanno bisogno di un taglio netto. Sono pronta. Facciamola, bum, questa rivoluzione”, sono le parole al Corriere della Sera.

“Nella squadra sono quella che attacca sempre – ha continuato la Egonu -, anche perché non sono capace di fare altro! Super aggressiva, però fuori dal campo mi trasformo. Macché tigre: amo stare con me stessa, il massimo che reggo in compagnia sono un paio d’ore. Poi time out, ragazze, vi saluto, ciao”.

Sulla sua sessualità mette il punto: “Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base so- no fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo”.

