Tokyo 2020, Malagò prima di imbarcarsi per il Giappone: “C'è una bellissima atmosfera”

Non nasconde il suo ottimismo Giovanni Malagò in vista dell’imminente Olimpiade nipponica.

Il numero uno del CONI, poco prima di salire sull’aereo per il Giappone, ha voluto ribadire come abbia sensazioni positive riguardo agli azzurri e, più in generale, allo svolgimento della manifestazione a cinque cerchi.

“L’idea di esserci è più importante di qualsiasi difficoltà e questo secondo me fa onore e lo faranno soprattutto la maglia azzurra” ha dichiarato il dirigente classe 1959 a Fiumicino.

“Siamo in tanti, siamo forti, però esistono anche molte variabili. Io sono stato ottimista in epoche molto lontane, non sospette, vedo che c’è comunque una bellissima atmosfera, pur nella particolarità e complessità di questi giochi olimpici, rispetto ai quali sappiamo tutti che tipo di atipicità hanno. Proprio per questo, però, sono così sentiti e desiderati” ha affermato all’ANSA un fiducioso Malagò.

OMNISPORT | 19-07-2021 17:38