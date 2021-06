Tokyo 2020, Vanessa Ferrari e Lara Mori si giocano il pass

Vanessa Ferrari e Lara Mori si giocano il tutto per tutto a Doha, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo.

Emtrambe, inserite nella lista delle convocazioni della Federazione Italiana di Ginnastica, cercheranno di ottenere il pass per Tokyo al corpo libero. Al momento hanno lo stesso numero di punti, ovvero 80 con la toscana avanti per quanto riguarda la somma dei punteggi ottenuti con gli esercizi (40.565 contro 40.266).

Vanessa Ferrari si qualifica o se vince la gara o se con un certo punteggio andrà a precedere la connazionale: la Ferrari se non dovesse farcela proverà a farsi convocare per un posto in squadra.

OMNISPORT | 16-06-2021 11:39