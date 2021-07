Tokyo, Djokovic: "Punto Steffi, sarà strano senza Nadal e Federer"

Per un attimo ha pensato di non partire per Tokyo, come i rivali Federer e Nadal. Alla fine, invece, il numero uno al mondo Novak Djokovic ha deciso di giocare le Olimpiadi per vincere quell’oro che gli manca: “Alla fine però ho pensato che le Olimpiadi sono sempre le Olimpiadi. E sono felice di aver deciso di venire”, confessa nella conferenza stampa organizzata dal comitato olimpico serbo.

Dopo aver vinto il suo 20esimo Slam, Djokovic adesso ha come obiettivo stagionale quello di eguagliare Steffi Graf, l’unica tennista della storia ad aver vinto nello stesso anno tutti i 4 tornei del Grande Slam e l’oro olimpico: “Non parlo regolarmente con Steffi, ma sarei felice di sapere come ci è riuscita – scherza Nole -. Ho il massimo rispetto per lei, per il segno indelebile che ha lasciato nella storia del tennis. Non pensavo possibile che qualcuno potesse anche solo avvicinare la sua impresa, invece è diventato realistico, è diventato un mio obiettivo. Di Steffi mi ha sempre ispirato la sua mentalità: spero di averla anche io e usarla nella mia prossima missione. Sono motivato ad inseguire la storia, ho lavorato duro per riuscirci. Ma preferisco parlarne se dovessi farla. Per ora voglio concentrarmi sul presente”.

Per Djokovic saranno dei Giochi anomali: “Non ci sono né Roger Federer né Rafa Nadal: non ho fatto molti tornei senza di loro, è strano non vederli. Ma in questo torneo ci sono comunque alcuni dei migliori giocatori al mondo. Fortuna che li affronterò più avanti, così ora posso concentrarmi sul giocare a modo mio. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente: ho fatto la stagione migliore possibile, arrivo a questo appuntamento con la miglior preparazione possibile: spero di fare un buon torneo, anche perché sul campo dei Giochi ho già vinto un torneo, anche se non faceva così caldo”.

22-07-2021