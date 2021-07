L’Italia femminile del softball si deve arrendere al Messico, che si impone per 5-0. Dopo le sconfitte con Usa, Australia e Giappone le ragazze di Pizzolini non sono praticamente mai scese in gara quest’oggi, abbandonando definitivamente la possibilità di salire sul podio.

Per l’Italia c’è solo la possibilità di chiudere in quinta o sesta piazza. Ultima sfida in programma lunedì 26 luglio contro il Canada.

OMNISPORT | 25-07-2021 14:54