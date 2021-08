Tokyo, Tamberi lancia l’Italbasket: “La Francia è forte ma i miracoli accadono”

Per Gianmarco Tamberi quella per il basket è sempre stata una passione viscerale. Anche ieri, durante la finale del salto in alto che gli è valsa un memorabile oro, l’atleta delle Fiamme Oro ha celebrato il tentativo (andato a buon fine) a 2.35 imitando il gesto di un tiro a canestro.

A Tokyo dunque “Gimbo”, da appassionato sfegatato qual è, si sta certamente lustrando agli occhi vista l’opportunità di ammirare da vicino, per le vie del Villaggio e non solo, alcuni dei migliori esponenti della disciplina.

Fra di loro, lentamente ma con grande determinazione, nel torneo olimpico in Giappone si sono fatti spazio anche gli azzurri di coach Meo Sacchetti i quali, ieri sera, hanno atteso fino a notte fonda per congratularsi con il saltatore marchigiano, autore di un risultato davvero storico.

“È davvero molto bello vedere un pezzo di squadra che mi ha aspettato alle 3 di notte per farmi i complimenti, come dicevo, non avrei mai pensato che Danilo Gallinari mi facesse i complimenti” ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport colui che, nel 2017, ha avuto modo di allenarsi per una settimana con Siena in A2.

“Stanno facendo delle ottime cose dal preolimpico in Serbia. È un gruppo veramente molto unito, hanno una carica che in campo fa la differenza” ha evidenziato Tamberi il quale poi, con grande enfasi, ha voluto fare i suoi migliori auguri all’Italbasket per la gara dei quarti di finale di domani.

“La Francia? È molto molto forte, non per niente ha battuto gli Stati Uniti, però con il cuore si può andare contro qualsiasi ostacolo. Auguro loro di metterci il cuore come fatto fino ad oggi, i “miracoli” accadono a quanto pare!”.

