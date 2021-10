Tom Brady e la notte da ex: Patriots ko, c'è l'ennesimo record

Nel campionato NFL che ha appena preso il via è stata subito la notte del ritorno a Foxboro di Tom Brady, che non ha avuto pietà dei Patriots: pur non segnando nessun touchdown il grande ex è stato decisivo nel successo dei Bucaneers e più forte dell’emozione provocata dall’ovazione riservatagli dai tifosi del Gillette Stadium.

Per il leggendario quarter è comunque tempo di festeggiare l’ennesimo record della carriera, visto che i Patriots erano giocoforza l’unico avversario mai battuto finora: Brady ha quindi sconfitto tutte le 32 squadre NFL nella propria carriera leggendaria. Arizona, straripante contro i Rams, e Las Vegas sono le uniche squadre imbattute dopo quattro giornate.

Tra le altre partite, Dallas piega alla distanza Carolina, terzo successo di fila per Green Bay che stende Pittsburgh. Buffalo umilia Houston e si sbloccano Indianapolis e le squadre di New York: i Giants passano a New Orleans, i Jets si impongono su Tennessee.

I risultati della notte:

New York Jets-Tennessee Titans 27-24 dopo supplementari

New Orelans Saints-New York Giants 21-27 dopo supplementari

Minnesota Vikings-Cleveland Browns 7-14

Miami Dolphins-Indianapolis Colts 17-27

Dallas Cowboys-Carolina Panthers 36-28

Chicago Bears-Detroit Lions 24-14

Buffalo Bills-Houston Texans 40-0

Atlanta Falcons-Washington Football Team 30-34

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks 21-28

Los Angeles Rams-Arizona Cardilans 20-37

Green Bay Packers-Pittsburgh Steelers 27-17

Denver Broncos-Baltimore Ravens 7-23

New England Patriots-Tampa Bay Bucaneers 17-19

OMNISPORT | 04-10-2021 09:33