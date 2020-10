Tom Dumoulin ha lasciato una Vuelta di Spagna nella quale era a più di 42 minuti dal leader Richard Carapaz: l’olandese ha deciso di ritirarsi prima dell’inizio dell’ottava tappa.

“E’ l’opzione migliore – ha sottolineato il portacolori della Jumbo-Visma -. All’inizio della Vuelta mi sentivo già stanco e la situazione non è mutata. Non ha senso per me continuare, perché così facendo potrei condizionare la prossima stagione”.

OMNISPORT | 28-10-2020 13:41