Toni Kroos fissa la data dell'addio al calcio

La carriera di Toni Kroos si avvicina alla conclusione.

Dopo aver annunciato l’addio alla Nazionale tedesca, decisione già presa prima di Euro 2020 e sulla quale non ha dunque influito la delusione per l’eliminazione agli ottavi contro l’Inghilterra, il centrocampista del Real Madrid, classe ’90, ha rivelato in un’intervista alla ‘Bild’ di stare pensando anche all’addio al calcio giocato.

La fine della carriera dell’ex centrocampista del Bayern Monaco potrebbe coincidere con la scadenza del contratto con il Real Madrid, fissata nel giugno 2023.

Intanto, Kroos ha giurato amore eterno al Real, dove gioca dal 2014 con in bacheca due edizioni della Liga e tre della Champions Leagu: “Credo che il 2023 possa essere l’anno giusto per il mio ritiro dal mondo del calcio. In quel momento avrò 33 anni, deciderò se rinnovare per un anno o due, è una possibilità. Quello che è sicuro è che sicuramente mi ritirerò con la maglia del Real Madrid. Questo posso dirlo al 100%”.

OMNISPORT | 04-07-2021 12:32