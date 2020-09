Toni Kroos provoca Messi

Si profila una rivoluzione senza precedenti in casa Barcellona dopo l’umiliazione subita in Champions League contro il Bayern Monaco e i numerosi attriti all’interno della società. Un vero e proprio ‘terremoto’ che potrebbe terminare con il clamoroso addio di Lionel Messi .

Tra le tante squadre accostate alla ‘Pulce’ argentina c’è anche il Real Madrid per quello che sarebbe uno storico ‘tradimento’ ai blaugrana. La sfida è stata però lanciata da Toni Kroos, che provoca il numero 10 rivale con parole che faranno discutere rilasciate al podcast ‘Einfach mal luppen’: “Non credo che sarebbe in grado di venire al Real Madrid, per fare una cosa del genere serve avere le palle… Non ho alcuna informazione né canali privilegiati a riguardo, ma se dovesse partire penso che andrebbe al Manchester City con Guardiola”.

In casa Real Madrid la notizia di un eventuale addio di Messi al Barcellona sarebbe accolta con grande felicità.

Kroos è sincero: “La notizia mi ha certamente sorpreso. Lui è uno dei migliori di tutti i tempi: se un giocatore del suo calibro smettesse di giocare per la tua squadra rivale è chiaro che non ne saremmo così dispiaciuti”.

