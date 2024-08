Ciclismo, gravissima Alice Toniolli, babycampionessa caduta in gara: la testimonianza choc

Drammatiche le immagini che documentano cosa è accaduto nel corso del Circuito dell'Assunta a Canedo di Vittorio Veneto

Il mondo del ciclismo e non solo tiene il fiato sospeso per Alice Toniolli. Lo scorso 14 agosto la diciannovenne ciclista trentina è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente di gara durante la prova femminile al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto.

Toniolli, la dinamica dell’incidente

Mettono i brividi le immagini di Ciclismoweb: documentano Toniolli perdere improvvisamente il controllo della bici in un tratto rettilineo, in prossimità del muretto di un ponticello sul lato sinistro della carreggiata. Cadendo a terra, ha sbattuto violentemente la testa e con la sua bici è finita nel fosso adiacente. Il gruppo viaggia a 50 chilometri all’ora di media. La gara è stata immediatamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorsi: Alice è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Conegliano per venire poi trasferita al Ca’ Foncello vista la gravità delle lesioni riportate a testa e torace. L’incidente è avvenuto poco dopo metà della corsa. La gara è ripresa con un solo giro invece dei tre previsti, incoronando vincitrice Elisa De Vallier, compagna di squadra di Alice. Toniolli, che ha vinto nel 2023 la medaglia d’oro ai Campionati Europei Strada staffetta mista a Drenthe, in Olanda, è ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso dove è stata, come detto, condotta in codice rosso: prognosi riservata.

Chi è la ciclista Alice Toniolli

Alice Toniolli è un astro nascente del Ciclismo su Strada, corre per la Top Girls Fassa Bortolo, formazione con licenza Uci Women’s Continental Team (la seconda divisione del ciclismo). Da quest’anno è professionista. Lo scorso anno si è laureata campionessa italiana a cronometro nella categoria Juniores e campionessa europea Mixed Relay (staffetta mista) nella medesima categoria. “Nel prendere la borraccia deve aver toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra”, ha spiegato all’Adnkronos Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica e organizzatore della gara in cui si è verificato un incidente. “Ho sempre organizzato gare, ma non ho mai visto un incidente come quello capitato ad Alice. Mi sono reso subito conto che era terribile, ora aspetto che si riprenda presto e con il medico andremo a trovarla in casa dei genitori”, ha concluso Salvador.

Toniolli, i messaggi di vicinanza del mondo del ciclismo

Tantissimi gli attestati di vicinanza e solidarietà. Tutto il Trentino e il mondo del ciclismo si sono stretti attorno ad Alice e alla famiglia: tantissimi i messaggi postati sui social, che invitano la giovane ciclista trentina a non mollare e vincere la sua gara più importante. La speranza è che tutto possa risolversi per il meglio e che tutto sia, presto, solo un bruttissimo ricordo.