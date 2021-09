Tony Cairoli stringe i denti: correrà il Motocross delle Nazioni

Tony Cairoli c’è. Nonostante la brutta caduta rimediata in Sardegna, il nove volte campione del mondo, stringe i denti e domenica 26 settembre prenderà parte al Motocross delle Nazioni.

Purtroppo l’assenza nelle due gare di Riola Sardo ha complicato in maniera importante le chance di conquistare il decimo titolo iridato, visto che ora è attardato di 45 punti dal leader Jeffrey Herlings.

Il siciliano non si è tirato indietro per l’appuntamento di Mantova, dove sarà chiamato a difendere i colori dell’Italia. Il siciliano, che si ritirerà al termine di questa stagione, sarà in sella alla sua KTM sulla sabbia dura del tracciato intitolato a Tazio Nuvolari nella massima competizione a squadre del motocross. Queste le sue parole diffuse attraverso i profili social: “Anche se belli acciaccati è tempo di riprendere in mano il manubrio per difendere i colori della Nazionale“.

Tony Cairoli gareggerà nella categoria MXGP e sarà affiancato da Mattia Guadagnini (MX2) e da Alessandro Lupino (Open). L’Italia spera di poter battagliare per un piazzamento di lusso, l’Olanda difenderà il titolo conquistato due anni fa ad Assen.

