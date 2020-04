Top 25 degli ultimi 25 anni, juventini: “Mancano due campioni”

Con il calcio fermo sono tanti i quotidiani e le riviste specializzate che si dedicano al racconto del passato, proponendo classifiche che naturalmente fanno discutere appassionati e addetti ai lavori. Quella realizzata dal prestigioso magazine britannico Four-Four-Two ha fatto esplodere i social network, scatenando i commenti dei tifosi di varie squadre italiane.

Messi il migliore, poi Cristiano Ronaldo

La rivista inglese, infatti, ha realizzato una Top 25 dei migliori giocatori degli ultimi 25 anni: la prima notizia è che, al vertice, c’è Leo Messi, che dunque si aggiudica questo round dell’ennesima battaglia con Cristiano Ronaldo, piazzato dagli inglesi al secondo posto.

I tifosi della Juventus, però, si riscattano poco dopo: sul terzo gradino del podio, infatti, c’è Zinedine Zidane, fuoriclasse che ha dato il suo meglio con la maglia bianconera e poi con quella del Real Madrid, piazzato davanti a Ronaldo il Fenomeno. Tra i nomi citati da Four-Four-Two tanti altri protagonisti anche del nostro calcio: Ronaldinho (immenso al Barcellona, ma grande anche col Milan) è 5°, Maldini 9°, Roberto Baggio 10°, Fabio Cannavaro 12°, Kakà 14° e Gigi Buffon 25°.

Del Piero, Pirlo e Totti tra i grandi assenti

L’elenco, però, esclude però tanti altri fuoriclasse che negli ultimi 25 anni hanno scritto la storia del nostro calcio e anche di quello internazionale: tra le assenze più illustri, quelle di Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Francesco Totti e anche Zlatan Ibrahimovic. E sono proprio queste assenze a far discutere maggiormente i tifosi.

“Mancano 3 campioni del mondo: Totti, Del Piero, Pirlo!”, scrive Giovanni, tifoso del Napoli, nella pagina Facebook del Corriere dello Sport, che ha riportato la classifica di Four-Four-Two.

Ma ad essere scatenati sono soprattutto gli juventini. “Impossibile escludere Del Piero e Pirlo!” scrive Luigi, supporter bianconero. Giovanni, invece, non condivide l’ordine della graduatoria: “Non sono in ordine di importanza, vero? No perché Buffon ultimo e Busquets più avanti, non si può proprio vedere”.

Ma alcuni bianconeri preferiscono prendere in giro i romanisti: “Ops, manca er capitano”, sottolinea Antonio. “Mi fa troppo ridere che Totti non lo abbiano proprio considerato”, aggiunge Giuseppe. Fede prova a chiudere il discorso: “Ma chi l’ha fatta ‘sta classifica?”.

SPORTEVAI | 24-04-2020 13:58