Torino: 8 gare interne senza vittorie: record negativo di sempre

La prima parte di stagione del Torino è stata sicuramente molto difficile. Nessuno poteva aspettarsi un girone d’andata così pieno di affanni e ombre. Giampaolo non è l’unico colpevole, ma la squadra fa davvero fatica a trovare la via del gol e inanellare risultati positivi per uscire dalla zona bassa della classifica.

E si sa che quando le cose vanno male, i record negativi bussano alle porte. E’ il caso proprio dei granata che dopo il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona, hanno inanellato la striscia di gare senza vittorie interne più lunga della storia del club, ben 8.

La cosa peggiora ulteriormente se si considerano anche le ultime due sfide interne del campionato 2019/2020. Prima della fine del girone d’andata, Belotti e compagni avranno la possibilità di lasciarsi alle spalle questo record negativo ospitando lo Spezia di Italiano il 16 gennaio…

OMNISPORT | 07-01-2021 13:28