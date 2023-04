Il procuratore: "Delusi dal poco spazio concesso"

31-03-2023 20:31

Michel Ndary Adopo verso l’addio al Torino. In un’intervista a Sportitalia l’agente del centrocampista francese ha espresso l’insoddisfazione del suo assistito: “Siamo delusi dallo spazio che la società gli ha concesso, soprattutto perché quando è sceso in campo ha fatto bene”.

Il giocatore è in scadenza a fine stagione e se ne andrà: “Ci sono offerte per lui e abbiamo tempo per prendere una decisione: aspetteremo la fine, perché non siamo contenti”.