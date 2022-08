Torino al mercato dell'est: dopo Miranchuk idea Shomurodov

02-08-2022 23:05

Il Torino non si ferma a Valentino Lazaro. L’esterno austriaco arrivato in prestito dall’Inter sarà ben presto raggiunto da altri rinforzi che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati metteranno a disposizione del tecnico Ivan Juric prima dell’inizio del campionato, che per i granata partirà sabato 13 agosto alle 20.45 sul campo del neopromosso Monza.

Gli sforzi dei dirigenti del Toro sembrano ora concentrarsi sul reparto avanzato, perché oltre alla trattativa, ormai in dirituttura d’arrivo, con l’Atalanta per il trequartista russo Aleksej Miranchuk, sono stati avviati i contatti con la Roma per Eldor Shomurodov.

Il centravanti ubzeko è stato inserito tra gli esuberi da José Mourinho e anzi dopo la sua partenza la Roma dovrebbe accogliere in attacco proprio un illustre ex granata come Andrea Belotti, ancora svincolato dopo la fine del contratto con il Torino lo scorso 30 giugno.

Shomurodov, seguito anche dal Bologna, potrebbe andare a completare il parco attaccanti del Torino, attualmente composto da Antonio Sanabria e Pietro Pellegri, oltre che da Simone Zaza che non rientra però nei piani di tecnico e società.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE