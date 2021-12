Torino, Ansaldi sconsolato: "Ci manca equilibrio"

17-12-2021 10:38

È amara l’analisi di Cristian Ansaldi al termine del sedicesimo di finale di Coppa Italia che il Torino ha perso per 2-1 sul campo della Sampdoria.

Società e allenatore tenevano a fare più strada possibile nella competizione, dove agli ottavi l’avversario sarebbe stato la Juventus, e invece i granata a Marassi hanno deluso.

L’esperto esterno argentino, tra i leader dello spogliatoio granata, non ha nascosto la delusione per il risultato e la prestazione offerta dalla squadra, allargando poi il raggio della propria analisi a quello che non sta funzionando:

“Purtroppo ci manca equilibrio – ha detto l’ex Inter ai canali ufficiali del Torino – Spesso facciamo le cose bene, ma a tratti ci dimentichiamo tutto e questo ci è successo anche oggi in occasione dei loro gol. Dobbiamo continuare a lavorare, alla fine i risultati arriveranno”.

“A livello personale sono contento perché non giocavo da un mese, ma devo continuare a lavorare perché migliorando posso aiutare maggiormente la squadra” ha aggiunto Ansaldi.

