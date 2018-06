Torino, Barak c'è, Bruno Peres no

Il Torino ha fatto passi avanti per Antonin Barak.

Come si legge su Tuttosport, Petrachi sta lavorando intensamente per chiudere la trattativa con l’Udinese per la mezz’ala che si è messa in evidenza nell’ultima stagione in particolare per le sue grande bravura negli inserimenti.

Ancora problemi invece sul fronte Bruno Peres che non intende abbassarsi l’ingaggio: Cairo è stanco ormai di aspettare mentre si è fatto sotto il Besiktas.

Intanto la pista che porta a Simone Zaza è sempre viva.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 11:05