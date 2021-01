Torino, Baselli convocato dopo 7 mesi

Il peggio è finalmente alle spalle per Daniele Baselli, fermo da fine maggio a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante una sessione di allenamento.

Il centrocampista infatti è stato convocato per Parma-Torino e torna quindi a disposizione del tecnico Giampaolo, che in conferenza stampa ha peraltro annunciato importanti novità anche sul ruolo di Baselli. “Deve fare un percorso graduale, da qualche giorno si allena più o meno stabilmente con il gruppo. Da quel che ho visto, può agire da mezzala o da regista: ho parlato con lui e mi ha dato rassicurazioni su entrambi i ruoli, per ora lo sto facendo giocare da play”.

A ventotto anni e dopo aver assaggiato anche la maglia azzurra della Nazionale maggiore, Baselli cerca il rilancio. Sperando che la sfortuna lo abbia finalmente abbandonato. L’ultima partita giocata da Baselli risale addirittura al 29 febbraio 2020 contro il Napoli. Poi il lungo stop causa pandemia, l’infortunio e un calvario lungo sette mesi. Calvario finito ufficialmente con la convocazione per la trasferta di Parma.

OMNISPORT | 02-01-2021 20:36