Torino, Bremer ha le idee chiare: "Voglio giocare la Champions"

Ospite alla trasmissione brasiliana Flow Sport Club, Gleison Bremer del Torino esprime le sue intenzioni per il futuro della propria carriera:

“Dove giocherò il prossimo anno? Ne stiamo parlando con il mio rappresentato e ad oggi non c’è niente di definito. Stiamo pensando, non so se resterò in Italia o andrò all’estero”.

Una condizione però è essenziale: Bremer vuole trasferirsi in un club che giochi la Champions League:

“L’unica cosa importante per me è giocare la Champions League, e questo è fondamentale per continuare a crescere. Si vedrà tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”.

