Torino-Cagliari, Milinkovic-Savic espulso dalla panchina

Il Torino perde un’altra volta, contro il Cagliari questa volta. La squadra di Giampaolo adesso si trova ultima in classifica, a quota zero punti. Nell’ambiente c’è nervosismo e lo si è visto anche durante la partita odierna.

Quasi sul finale di partita, infatti, l’arbitro La Penna ha espulso a sorpresa, direttamente dalla panchina, Vanja Milinkovic-Savic, portiere di riserva del Torino e fratello del più famoso centrocampista della Lazio.

Il motivo? Una protesta troppo forzata contro l’arbitro, per un presunto tocco di mano di un difensore del Cagliari, che poi invece non si era verificato. La Penna si è catapultato in panchina ed ha espulso direttamente Milinkovic-Savic.

Il serbo si è alzato, ha contestato un po’ la decisione ma ha poi lasciato il campo, entrando direttamente negli spogliatoi.

OMNISPORT | 18-10-2020 18:47