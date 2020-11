Torino, c'è il piano per il regista

L’Atletico Madrid ha iniziato alla grande la Liga 2020-2021, con cinque vittorie in sette partite, le ultime quattro delle quali consecutive. Chi ha però pochi motivi per sorridere è Lucas Torreira, titolare solo nelle prime due partite disputate dopo l’arrivo in prestito dall’Arsenal.

Poi per l’ex di Pescara e Sampdoria solo spiccioli, comprese le prime tre partite della fase a gironi di Champions League. Per questo motivo il Torino è pronto a tornare alla carica con i Gunners a gennaio per arrivare al prestito del regista tanto inseguito nell’ultimo mercato e richiesto dal tecnico Marco Giampaolo, che ha allenato Torreira alla Sampdoria.

I granata sono pronti a fare leva nei contatti con l’Arsenal proprio sulla presenza in panchina dell’ex allenatore del Milan, che può rilanciare l’uruguaiano.

OMNISPORT | 14-11-2020 14:39