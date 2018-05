Torino, concorrenza spietata per Sandro

Un girone di ritorno giocato con la personalità, ma anche la professionalità, considerando il pedigree del giocatore in questione e la classifica già compromessa del Benevento, del campione è bastato a Sandro per rilanciarsi nel mercato internazionale. Il centrocampista brasiliano aveva lasciato la Premier a 28 anni nel gennaio 2017 per accettare la ricca proposta dell'Antalyaspor, ma in Turchia le cose non sono andate bene, da qui il sì all'inattesa chiamata del Benevento.

In giallorosso Sandro si è meritato anche la fascia da capitano, oltre che l'affetto di tutti i tifosi, ma ovviamente non seguirà la squadra in Serie B. L'Antalyaspor aveva concesso ai sanniti il prestito con diritto di riscatto fissato a 2,3 milioni, condizioni che i turchi non vorrebbero cambiare. In Italia per Sandro c'è la fila: ci pensa seriamente il Torino, ma prima dei granata era arrivato il Genoa, che rischia di dover duellare pure con i cugini della Sampdoria. A complicare i piani di tutti potrebbero però essere le lusinghe della Lazio, che può contare sulla ribalta internazionale.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 13:40