Torino, Cristian Ansaldi dà un annuncio ai tifosi

Giunto alla terza squadra italiana differente dopo Genoa e Inter, Cristian Ansaldi sembra aver trovato nel Torino la propria dimensione ideale. La conferma arriva dall’annuncio che l’esterno argentino ha dato attraverso Instagram durante una diretta sulla pagina argentina 'Generación Extrema Jóvenes'.

"Sto negoziando il rinnovo con il Torino. Sono tre anni che sono qui e anche la mia famiglia è felice della vita torinese” ha detto il giocatore.

Poi una precisazione sulla possibile destinazione per il finale di carriera: "In tanti mi chiedono di andare a giocare al Boca Juniors: io però punto a prolungare con il mio club, se in futuro dovessi tornare in Argentina sarebbe solo per il Newell's Old Boys"".

Infine una curiosità sulla vigilia del playoff di Europa League, perso la scorsa estate contro il Wolverhampton: "Mister Mazzarri mi disse di fare molta attenzione a Traoré e io gli risposi di stare tranquillo, lo avevo visto in azione con il Manchester United. Poi, ad affrontarlo in partita, è stato tutto diverso: era impressionante, velocissimo, appena prendeva palla mi bruciava in allungo".

