Torino, due nomi caldi dall'estero per il dopo Bremer

26-07-2022 21:43

La redditizia cessione da 45 milioni – bonus compresi – di Gleison Bremer alla Juventus non sarà stata sicuramente ben digerita dai tifosi del Torino. Tuttavia, l’importante cifra permetterà ai granata di rinforzare non solo il reparto difensivo, ma anche altri reparti della formazione allenata da Ivan Juric.

La priorità assoluta resta comunque la ricerca di un nuovo centrale difensivo che sia in grado di non far rimpiangere troppo il miglior difensore della Serie A 2021/22. Il Direttore Sportivo Vagnati starebbe valutando due opportunità di mercato diametralmente opposte concettualmente. I due nomi? Jason Denayer e Perr Schuurs.

Il primo, secondo TuttoMercatoWeb, sarebbe molto vicino all’approdo in granata, con il Toro determinato a chiudere quanto prima con il difensore belga attualmente svincolato. Nelle prossime ore andrà in scena l’incontro che potenzialmente decisivo per arrivare alla fumata bianca.

Sky Sport invece vede il Torino favorito nella corsa a Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax seguito anche da Bologna e Fiorentina. I granata sarebbero intenzionati a mettere in scena un blitz col club olandese per anticipare la concorrenza.

Non necessariamente le due trattative portate avanti si escluderanno a vicenda: da un lato, Denayer è un difensore di esperienza, mentre Schuurs può rappresentare un’alternativa più futuribile, da inserire con maggiore calma nel calcio italiano.

