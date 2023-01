Torino e il rinforzo a metà campo: Ilic o Duncan

05-01-2023 10:11

Torino a caccia di rinforzi in mediana. Nella sessione invernale di calciomercato appena cominciata, il direttore sportivo granata Davide Vagnati lavorerà per portare in granata un nuovo elemento di qualità.

Alla corte di Ivan Juric potrebbe arrivare – secondo il quotidiano La Stampa – Ivan Ilic, il preferito dal tecnico croato, che l’ha allenato all’Hellas Verona e che è sceso in campo (da subentrato) proprio nella sfida di ieri ai gialloblù allo stadio “Olimpico-Grande Torino”. Il Verona chiederebbe una cifra pari a 15 milioni, riducibi con contropartite tecniche. L’alternativa al serbo ex Manchester City sarebbe invece Alfred Duncan della Fiorentina.

