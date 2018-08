Torino, ecco Djidji

Il Torino ha annunciato l'acquisto di Djidji.

Ecco la nota ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal Football Club Nantes, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji. Djidji è nato a Bagnolet, in Francia, il 30 novembre 1992. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Nantes è stato promosso in prima squadra a 19 anni nella stagione 2012-2013, l'unica che ha giocato nella seconda divisione francese. Nei cinque anni in cui è stato protagonista in Ligue 1, Djidji ha disputato 94 partite segnando un gol. Quest'anno ha già esordito in campionato, alla prima giornata, in occasione della sfida contro il Monaco".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 10:45