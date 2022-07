Torino: il ds Vagnati punta su Zajc

08-07-2022 12:50

Nome importante che circola in casa Torino ormai da qualche giorno.

Secondo quanto si apprende da Tuttosport i granata avrebbero già effettuato un’offerta al Fenerbahce per Miha Zajc, giocatore che in Italia si è messo in mostra con le maglie di Empoli Genoa e che ora potrebbe tornare in Serie A.

Il ds del Torino Vagnati, avrebbe infatti offerto 6 milioni di euro comprensivi di bonus contro i 10 richiesti dai turchi, quindi con una certa distanza tra domanda e proposta. Il giocatore ha mercato e intanto si sono mossi anche dal Belgio perché sul 28enne c’è anche il forte interesse del Club Brugge, interessato a questo tipo di giocatore.

