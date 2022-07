Torino: in arrivo due colpi

21-07-2022 08:12

Archiviata la cessione del difensore brasiliano Gleison Bremer che approda alla corte di Allegri, il Torino dispone adesso di denari importanti per impostare il mercato in entrata e regalare a Juric la rosa per affrontare al meglio il prossimo campionato.

I due nomi caldissimi sul taccuino del ds Vagnati sono Jason Denayer e Giulio Maggiore.

Il difensore centrale è svincolato e può essere l’uomo giusto per prendere il posto del brasiliano al centro della difesa granata e così i granata gli hanno offerto un quadriennale con la fumata bianca che potrebbe essere dietro l’angolo. Accordo di massima invece con lo Spezia per il centrocampista dal valore di 5 milioni di euro che ha detto da tempo sì al Torino, convinto da un quinquennale proposto e dal progetto tecnico che lo collocherebbe a giocarsi un posto in un centrocampo a due.

