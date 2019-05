Torino, Izzo sa come battere la Juventus

Dopo la splendida vittoria contro il Milan, il Torino vuole superare anche l'ostacolo Juventus.

Il difensore granata Armando Izzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro i bianconeri: "Il derby ha un significato molto bello, è sempre fantastico giocarlo. Dobbiamo affrontare la Juve senza paura, siamo in alto in classifica e se vogliamo fare grandi cose non dobbiamo avere timore".

Infine, il giocatore di Mazzarri prova a dire la sua su come battere i campioni d'Italia: "I bianconeri hanno tanti campioni, ma dobbiamo crederci. Basta mettere quel pizzico di follia in più".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 17:31