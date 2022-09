Torino, Juric: “Contro il Napoli vogliamo i tre punti”

30-09-2022 11:26

Non sarà facile, e lo sa bene anche lui, ma poco importa: un combattente combatte…sempre. Ivan Juric in questa 8° giornata di campionato vedrà il suo Torino opposto al Napoli, per un confronto aperto tra due delle squadre che ad oggi hanno mostrato il miglior calcio.

L’allenatore croato non disdegna affatto di scendere in campo per mettere in fila una buona prestazione ma nella conferenza alla vigilia si sbilancia sui tre punti: “Per una volta mi piacerebbe vincere, magari anche senza brillare, ma portare a casa i tre punti; ci manca malizia, la capacità di far girare gli episodi dalla nostra parte, queste piccole cose, questi dettagli, cambiano la stagione”. Un appunto lo fa anche su Miranchuk che potrebbe partire titolare: “Si è allenato molto bene in queste due settimane ed è perfettamente guarito, ha una tecnica eccellente e alza il nostro livello di gioco”.