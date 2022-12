Torino: Juric corteggiato dal Wolfsburg

22-12-2022 09:59

Ivan Juric non conosce ancora il suo futuro. Secondo Tuttosport sono tre le ipotesi sul tavolo: la risoluzione a fine stagione, il rinnovo o la permanenza fino alla scadenza naturale del contratto, attualmente fissata al 2024. L’intenzione della dirigenza è chiara: proporre il prolungamento sino al 2025 al croato. Lo spalatino è tentato dal corteggiamento del Wolfsburg, che avrebbe già contattato il suo entourage al pari di Nottingham Forest e Southampton.

Il croato, però, dà priorità al Torino e vuole valutare l’operato della società, anche e soprattutto in tema di mercato. Qualora si arrivasse al 2024, l’approdo in un’italiana, considerando l’alto ingaggio del tecnico (2 milioni netti l’anno), sarebbe improbabile. Gli unici club che potrebbero effettuare un tentativo, ipotizza il quotidiano, sono Atalanta e Fiorentina, che vantano però un’opzione unilaterale per far scattare il rinnovo di Gasperini e Italiano fino al 2025.