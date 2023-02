Torino, Juric: "La Cremonese è temibile, noi siamo ambiziosi"

Il tecnico granata ha parlato alla vigilia della sfida che chiuderà il 23° turno del campionato di Serie A.

19-02-2023 19:42

Il Torino ha grandi ambizioni di classifica, ma molto potrebbe dipendere dalla prossima sfida contro la Cremonese. Il tecnico Ivan Juric ne ha parlato così alla vigilia: “Mi aspetto una partita difficile, la Cremonese ha eliminato in Coppa Italia Roma e Napoli: noi siamo ambiziosi, vogliamo il massimo”.

“Non è vero che se pensiamo partita per partita non abbiamo obiettivi – ha tenuto a precisare mister Juric -. Anzi, i miei ragazzi vogliono crescere e fare il massimo: stiamo facendo molto bene in fase difensiva e nel possesso, ora dobbiamo crescere nella concretezza“.