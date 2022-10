Torino, Juric: "Milan in forma, stimo Pioli"

29-10-2022 14:46

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Milan valida per la 12° giornata della Serie A 2022/2023.

l Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione.

Queste le parole di Juric:

“Il Milan è in forma, ormai giocano da un po’ insieme: sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi e segnare in vari modi. Pioli? Lo apprezzo, in passato l’ho seguito molto. Ha tanta empatia con i giocatori e crea tante soluzioni, è diventato un grandissimo allenatore: varia molto, ha conoscenze e mi piace tanto. Nel Milan si vede come entra nella testa dei centrocampisti, Bennacer ad esempio contro il Chelsea marcava Sterling”.