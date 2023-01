Torino, Juric: "Ochoa incredibile"

08-01-2023 16:40

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha commentato il pareggio con la Salernitana: “Nel primo tempo ho visto una squadra propositiva, con personalità, che andava ad aggredire alta la Salernitana senza permetterle di esprimersi. Ci sono state un sacco di occasioni, potevamo segnare 4-5 gol”.

“Certamente Ochoa è stato incredibile e ha compiuto interventi di alto livello, anche sui pali non siamo stati particolarmente fortunati. Ma occorre comunque maggiore cattiveria nell’area avversaria”.

Juric è soddisfatto della prestazione, nonostante il risultato: “Non mi aspettavo di dominare così la partita, immaginavo una gara maggiormente sofferta come quella dell’anno scorso in cui riuscimmo a portare a casa la vittoria. Le azioni le abbiamo sviluppate bene, ho visto una partecipazione di tutti alla manovra e il vantaggio era stato meritato. Quando non riesci a portare a casa la vittoria pur giocando in questo modo vuol dire che il processo di maturazione per avvicinarsi alle grandi è ancora lungo”.