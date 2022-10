Torino: Juric recupera due pedine per il derby

12-10-2022 12:24

Il calendario di serie A sabato pomeriggio alle ore 18.00 mette di fronte Torino e Juventus per il derby della Mole.

Il tecnico dei granata, che tornerà a sedersi in panchina dopo la squalifica, potrà contare su due recuperi piuttosto importanti per la sua rosa. Come sottolinea l’edizione torinese odierna del Corriere della Sera, i pieni recuperi di Samuele Ricci e di Mergim Vojvoda aprono scenari importanti per mister Juric, che potrà preparare al meglio la gara contando su tutti gli elementi della formazione.

Da inizio campionato è la prima volta che l’infermeria del Toro risulta vuota. Un motivo in più per i tifosi di fede granata di poter contare su tutto l’organico per sgambettare i bianconeri che non vivono certo un momento esaltante. L’obiettivo del Torino è quello di poter scavalcare in classifica proprio la Juventus a quota 13 punti. Con tre punti infatti il Toro arriverebbe a 14 superando i rivali storici.