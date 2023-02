Torino, Juric: "Vittoria importantissima. Europa? Vediamo..."

L'allenatore granata: "Vedevo i ragazzi non mollare mai anche se è la terza partita in 7 giorni".

05-02-2023 18:31

Dopo il trionfo del Torino sull’Udinese, Ivan Juric è apparso visibilmente soddisfatto: “Una vittoria importantissima, vedevo i ragazzi non mollare mai anche se è la terza partita in 7 giorni. Ho visto i ragazzi che volevano portarla a casa, anche in panchina. Una grande vittoria. Aina? Spero che trovi continuità perchè prima dell’infortunio era in un grande momento. Karamoh non ha mai mollato, si è sempre allenato bene, mi ha dimostrato che ci sta. Ha fatto bene a Firenze, oggi di nuovo. Penso che ci potrà dare tanto. In allenamento ha sempre fatto bene, è un attaccante diverso, ha avuto due palle gol prima dell’1-0, ha caratteristiche diverse rispetto ad altri, spero di poterlo fare giocare sempre di più”.

“Dopo un anno e mezzo adesso comincio a sentire le sensazioni che sentivo a Crotone e Verona, come gruppo – prosegue Juric -. Cominciamo a sentire l’uno e l’altro. Mi stanno dimostrando attaccamento. L’Europa? Credo che dobbiamo crescere a livello di gioco, oggi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, dobbiamo giocare con questo spirito, con questa voglia. Poi vediamo dove arriveremo“.