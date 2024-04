Torino-Juventus, ultrà bianconeri infangano Basilica Superga con striscione indegno: il comunicato della Juve

Il gruppo "Drughi" nella notte ha profanato il luogo simbolo del popolo granata, dove si consumò la tragedia del Grande Torino, a poche ore dal derby

E’ iniziato come peggio non poteva il derby di Torino che sul campo si giocherà alle 18 ma che fuori ha avuto un prequel indegno. Nottetempo alcuni ultrà della Juventus, appartenenti al gruppo dei “Drughi” ha profanato un luogo simbolo della leggenda granata, la Basilica di Superga a Torino che fu teatro di una delle più grandi tragedie della storia dello sport, con lo schianto del 4 maggio ‘49 in cui peri’ il Grande Torino di Valentino Mazzola, con striscioni provocatori.

Tre striscioni bianconeri sul luogo della memoria granata

I Drughi hanno agito di notte, rivendicando poi l’azione sui loro profili social. Su uno striscione si legge: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi”,. accompagnato da una gigantografia con una zebra e un toro e la scritta “El Mata Toro”. Poi un terzo enorme striscione con la firma degli autori: “Drughi”. Una profanazione che ha indignato anche il popolo bianconero.

Lo sdegno dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Ennesima dimostrazione che gli ultras sono aggregati di subumani” e poi: “Sarà un bel giorno quando avremo anche noi una Thatcher che estirperà gli ultras come gli hooligans. Siamo nel medioevo” e anche: “Quella tifoseria che tutti ben conosciamo oggi per toglierci ogni dubbio hanno nuovamente messo il loro sigillo, il loro dna da marchesato del grillo!”

C’è chi scrive: “Questi miserabili stavano bene fuori dallo stadio. Purtroppo sono tornati a inquinare le acque” e anche: “Atto vergognoso e infame. Solidarietà alle famiglie delle vittime di Superga e al Torino. Questo non è derby, questo è schifo” e poi: “Onore ai caduti di Superga SEMPRE. Vergognatevi…”

Il web è scatenato: “Violare la sacralità di un luogo religioso è già aberrante di suo, ma farlo “in nome” di una rivalità calcistica va oltre ogni limite: civile, sportivo, umano.

Fa solamente schifo” e anche: “E che sarà mai. Goliardia, roba da stadio. Giusto? 5mila euro e passa tutto, fino alla prossima schifezza” e ancora: “Chi infanga la memoria di Superga non rappresenta alcun tifoso e si qualifica per quel che è: ignorante e incivile” e infine: “di notte come i sorci e i ladri. Potevate dimostrare di avere onore e invece siete solo putrida feccia”.

Il comunicato della Juventus

Ha preso le distanze dall’accaduto anche la Juventus, con un comunicato che recita: “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole”.