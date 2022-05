29-05-2022 11:43

Il Torino punta i riflettori su un trequartista del Lecce per la prossima stagione: nel mirino c’è il fantasista Gabriel Strefezza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società salentina chiederebbe una cifra pari a 7 milioni di euro mentre l’offerta granata per ora non andrebbe oltre i 5 milioni. Ma le trattative tra i club sono ancora in corso.