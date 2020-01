Torino, nuova tegola per Mazzarri

Nuova tegola per Mazzarri: in vista della sfida contro l'Atalanta si è infortunato Baselli.

A riportarlo è la stessa società: "Seduta pomeridiana per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita di allenamento a ranghi misti. Baselli è uscito anzitempo per un fastidio muscolare da valutare nei prossimi giorni".

"Lavoro differenziato per Ansaldi, terapie e programma personalizzato per Zaza. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione tecnico-tattica in vista della partita di sabato sera contro l'Atalanta".

SPORTAL.IT | 22-01-2020 19:11